San Donato stadio impossibile | il 24 settembre il Tar aveva bloccato la destinazione d’uso dell’area scelta dal Milan Cinque giorni dopo è arrivato l’Ok alla vendita di San Siro
Vendere San Siro oppure i club se ne andranno fuori da Milano. È stato uno dei mantra ripetuti fino allo sfinimento dal sindaco Beppe Sala e dalla maggioranza dei consiglieri comunali. E, a dimostrazione della fondatezza dei loro timori, per anni hanno citato i terreni acquistati dal Milan a San Donato (l’Inter ha solo un’opzione su Rozzano), nell’area di San Francesco, dove era già stata approvata la costruzione di un’arena da 18mila posti. E così, con la seduta del 29 settembre scorso (attenzione alle date), 24 consiglieri di maggioranza, con l’apporto di Forza Italia, hanno detto sì alla vendita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Squeri: “Il Milan non chiude l’ipotesi dello stadio a San Donato”
Clamoroso San Donato: beffato da Milano e pugnalato dal TAR che annulla la delibera del 2021. La vicenda stadio non smette di riservare colpi di scena. Se la recente delibera del Consiglio Comunale di Milano sembrava aver messo la parola fine allo stadio
Prossima tappa: Stadio Pianigiani, San Donato Tavarnelle-Scandicci Domenica, ore 15 #NOISIAMOSCANDICCI AVANTI BLUES! FORZA SCANDICCI!
San Donato, niente stadio Milan: nuova attenzione per la cittadella giovanile di San Francesco - Niente stadio del Milan a San Donato, ma cresce con forza la prospettiva che il quartiere San Francesco diventi la nuova casa per le giovani promesse rossonere. Riporta 7giorni.info
San Donato, sfuma il sogno dello stadio. E il futuro dell’area San Francesco è tutto da riscrivere - LO SCENARIO Dopo il via libera di Milano alla vendita di San Siro a Milan e Inter, spunta anche una sentenza che mette a repentaglio il progetto alternativo di una “città dello sport” nel Sudmilano ... Come scrive ilcittadino.it