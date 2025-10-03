Vendere San Siro oppure i club se ne andranno fuori da Milano. È stato uno dei mantra ripetuti fino allo sfinimento dal sindaco Beppe Sala e dalla maggioranza dei consiglieri comunali. E, a dimostrazione della fondatezza dei loro timori, per anni hanno citato i terreni acquistati dal Milan a San Donato (l’Inter ha solo un’opzione su Rozzano), nell’area di San Francesco, dove era già stata approvata la costruzione di un’arena da 18mila posti. E così, con la seduta del 29 settembre scorso (attenzione alle date), 24 consiglieri di maggioranza, con l’apporto di Forza Italia, hanno detto sì alla vendita. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

San Donato, stadio impossibile: il 24 settembre il Tar aveva bloccato la destinazione d'uso dell'area scelta dal Milan. Cinque giorni dopo è arrivato l'Ok alla vendita di San Siro