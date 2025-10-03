San Donato di Arezzo al via i lavori al triage del Pronto Soccorso | modificati gli accessi

Partiranno lunedì 6 ottobre i lavori di ristrutturazione del triage e dell’area di ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato. L’intervento, che avrà una durata stimata di circa 60 giorni, comporterà alcune modifiche temporanee ai percorsi di accesso sia per i pazienti barellati che per quelli pedonali. Per limitare i disagi all’utenza, le fasi più invasive dell’intervento verranno concentrate nelle ore notturne, così da garantire la piena funzionalità del servizio durante il giorno. La direzione dell’ospedale ha precisato che l’organizzazione dei lavori è stata studiata per ridurre al minimo le interferenze con l’attività quotidiana, assicurando comunque la sicurezza e la continuità dell’assistenza sanitaria. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - San Donato di Arezzo, al via i lavori al triage del Pronto Soccorso: modificati gli accessi

