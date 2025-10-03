San Donà di Piave Maria Paola Guerrato muore 3 giorni dopo il fratello Moreno | funerale fermato

Notizieaudaci.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi erano Moreno e Maria Paola Guerrato. Moreno e Maria Paola Guerrato erano due figure molto conosciute a San Donà di Piave, non solo per il coraggio con cui avevano affrontato la malattia, ma anche per la loro partecipazione attiva alla vita culturale e sociale della città. Entrambi colpiti dall’ atrofia muscolare spinale (Sma ), seppur in forme diverse, hanno vissuto una vita segnata dalle difficoltà ma anche dalla passione, dall’intelligenza e da un forte legame reciproco. Moreno, 72 anni, era stato colpito in giovane età dalla forma più grave della malattia, che lo aveva reso quasi totalmente immobile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

san don224 di piave maria paola guerrato muore 3 giorni dopo il fratello moreno funerale fermato

© Notizieaudaci.it - San Donà di Piave, Maria Paola Guerrato muore 3 giorni dopo il fratello Moreno: funerale fermato

In questa notizia si parla di: piave - maria

san don224 piave mariaMaria Paola muore tre giorni dopo il fratello Moreno, funerale bloccato per celebrare un unico addio: «Il loro legame? Indissolubile» - Quasi che il destino, che li aveva visti condividere l'intera vita, tra le gioie, ma anche le sofferenze per ... Scrive ilgazzettino.it

Incidente di San Donà di Piave: morti Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23 - Due giovani ragazzi residenti a San Donà di Piave sono morti nella loro auto, una Seat Ibiza, dopo lo schianto ... Segnala nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: San Don224 Piave Maria