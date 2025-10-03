San Carlo il Tribunale respinge il ricorso di Manfedi
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso del sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, contro la nomina del soprintendente Fulvio Adamo Macciardi, decisa dal ministro della Cultura, Alessio Giuli. Il giudice Marco Pugliese, della VII Sezione fallimentare, ha ritenuto che nella riunione del CDI dello scorso 26 agosto, i tre componenti (due di nomina governativa e uno in rappresentanza della Regione Campania) potessero riproporre la nomina di Macciardi sebbene non fosse fra gli argomenti all’ordine del giorno della convocazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
