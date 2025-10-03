San Carlo il Tribunale respinge il ricorso di Manfedi

Anteprima24.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso del sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, contro la nomina del soprintendente Fulvio Adamo Macciardi, decisa dal ministro della Cultura, Alessio Giuli. Il giudice Marco Pugliese, della VII Sezione fallimentare, ha ritenuto che nella riunione del CDI dello scorso 26 agosto, i tre componenti (due di nomina governativa e uno in rappresentanza della Regione Campania) potessero riproporre la nomina di Macciardi sebbene non fosse fra gli argomenti all’ordine del giorno della convocazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

san carlo il tribunale respinge il ricorso di manfedi

© Anteprima24.it - San Carlo, il Tribunale respinge il ricorso di Manfedi

In questa notizia si parla di: carlo - tribunale

Enrico Vanzina, la vedova del fratello Carlo perde in tribunale: quanto deve sborsare

San Carlo, il Tribunale di Napoli fissa l'udienza al 27 agosto

Teatro San Carlo, il Tribunale di Napoli fissa l’udienza il 27 agosto

san carlo tribunale respingeNapoli, teatro San Carlo: respinto il ricorso di Manfredi, Macciardi sovrintendente - Il giudice della settima sezione fallimentare, Marco Pugliese, ha respinto il ricorso del sindaco e presidente della fondazione San Carlo per invalidare l'indicazione del consiglio di indirizzo che il ... Come scrive napoli.repubblica.it

san carlo tribunale respingeTeatro San Carlo, la sentenza su Macciardi entro le prossime 48 ore - È attesa entro le prossime 48 ore la decisione del Tribunale civile di Napoli sulla vicenda della nomina di Fulvio Adamo Macciardi in qualità di soprintendente del teatro San Carlo. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: San Carlo Tribunale Respinge