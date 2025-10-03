San Carlo il Tar respinge i ricorsi del sindaco Manfredi | Macciardi confermato al vertice del San Carlo

La nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente del Teatro San Carlo resta valida. Il giudice civile Marco Pugliese ha infatti respinto i ricorsi presentati dal sindaco di Napoli contro la delibera con cui, lo scorso agosto, il Consiglio di indirizzo aveva scelto Macciardi alla guida del massimo partenopeo. La decisione del tribunale accoglie le argomentazioni degli avvocati Massimo Villa e Giuseppe Cecere, legali dei tre componenti del Cdi che avevano difeso la legittimità dell’atto. La delibera di nomina è dunque confermata, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi. I legali del sindaco hanno ora a disposizione quindici giorni per presentare reclamo, sempre sul piano cautelare, dopo aver esaminato le motivazioni complete della sentenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it