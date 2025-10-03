Sampierdarena senz’acqua per un giorno | lavori sulla rete idrica in cinque vie del quartiere

Ireti informa che martedì 7 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 18:30, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua per consentire lo svolgimento di lavori programmati di manutenzione alla rete idrica.L’interruzione riguarderà le utenze collegate alle seguenti vie nel territorio del Comune di Genova:via del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Manutenzione rete idrica: Sampierdarena resta senz'acqua, ecco quando

Via Sampierdarena, lavori ai marciapiedi: disagi alla viabilità e cantieri fino a Natale - Genova – Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di rifacimento dei marciapiedi della parte a sud di via Sampierdarena, all’altezza dei Magazzini del Sale: un cantiere partito anni fa e che ... Segnala ilsecoloxix.it

Sampierdarena, mercoledì senz’acqua in diverse vie per lavori alla rete idrica: le strade interessate - Genova – Ireti comunica che, per consentire lo svolgimento di interventi programmati di manutenzione alla rete idrica, mercoledì 30 luglio 2025, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, sarà sospesa ... Si legge su ilsecoloxix.it