Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati in crisi profonda e ancora a secco di vittoria, dovranno vedersela contro gli abruzzesi decisi ad approfittare di questa situazione per rilanciarsi in classifica. Sampdoria-Pescara si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati vogliono finalmente regalare ai propri tifosi la prima vittoria della stagione, cosa che fin’ora è risultata impossibile. Quattro sconfitte e due pareggi il magrissimo bottino della squadra di Donati che rischia di sprofondare senza una immediata reazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sampdoria-Pescara, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla