Sampdoria-Pescara settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati in crisi profonda e ancora a secco di vittoria, dovranno vedersela contro gli abruzzesi decisi ad approfittare di questa situazione per rilanciarsi in classifica. Sampdoria-Pescara si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Marassi. SAMPDORIA-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati vogliono finalmente regalare ai propri tifosi la prima vittoria della stagione, cosa che fin’ora è risultata impossibile. Quattro sconfitte e due pareggi il magrissimo bottino della squadra di Donati che rischia di sprofondare senza una immediata reazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Vietato sbagliare! La #Sampdoria va alla ricerca della vittoria domenica sera al Luigi Ferraris nella gara valevole per il 7° turno di Serie B Il giovane Simone #Pafundi suona la carica in vista dell'appuntamento con il #Pescara!
La designazione arbitrale per Sampdoria-Pescara. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Bercigli di Firenze e Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Marini di Roma 1.
Sampdoria-Pescara, al Ferraris arbitra Pairetto - Archiviato il turno infrasettimanale via alla settima giornata di Serie B: a Marassi c'è il fischietto di Nichelino
Pronostico Sampdoria-Pescara 5 Ottobre 2025: primo successo blucerchiato? - Domenica 5 ottobre alle 17:15, la Sampdoria affronta il Pescara al "Ferraris" nella 7ª giornata di Serie BKT