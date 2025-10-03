Sampdoria-Pescara probabili formazioni | ultima spiaggia per Donati? Le scelte
Passi avanti sul piano della prestazione contro Bari e Catanzaro, ma la vittoria rimane una chimera e alle porte c'è già uno scontro diretto da dentro o fuori. Sampdoria-Pescara può essere decisiva per le sorti di Massimo Donati sulla panchina blucerchiata, perché la squadra è ultima in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: sampdoria - pescara
Sampdoria-Pescara, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Vietato sbagliare! La #Sampdoria va alla ricerca della vittoria domenica sera al Luigi Ferraris nella gara valevole per il 7° turno di Serie B Il giovane Simone #Pafundi suona la carica in vista dell'appuntamento con il #Pescara! Ultimamente il giocatore si è - facebook.com Vai su Facebook
La designazione arbitrale per Sampdoria-Pescara. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Bercigli di Firenze e Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Marini di Roma 1. #Sampdoria #SerieB - X Vai su X
Pronostico Sampdoria-Pescara 5 Ottobre 2025: primo successo blucerchiato? - Domenica 5 ottobre alle 17:15, la Sampdoria affronta il Pescara al "Ferraris" nella 7ª giornata di Serie BKT: scopri l'analisi, pronostico e quote di un match cruciale per entrambe le squadre, con foc ... Lo riporta bottadiculo.it
Verso Sampdoria Pescara, i blucerchiati ripongono il focus sul prossimo match casalingo! E’ emerso un dato: il punto - La concentrazione verte sulla gara del Ferraris: ecco una statistica Dopo il pareggio contro il Catanzaro, la Sampdoria si prepara a un nuovo impegno, qu ... Da sampnews24.com