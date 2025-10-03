Sampdoria-Pescara probabili formazioni | ultima spiaggia per Donati? Le scelte

Passi avanti sul piano della prestazione contro Bari e Catanzaro, ma la vittoria rimane una chimera e alle porte c'è già uno scontro diretto da dentro o fuori. Sampdoria-Pescara può essere decisiva per le sorti di Massimo Donati sulla panchina blucerchiata, perché la squadra è ultima in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it