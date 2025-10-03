Sampdoria-Pescara il Delfino torna dove conquistò la Serie A con Zeman | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming
Il Pescara torna nello stadio dell'apoteosi della Zemanlandia biancazzurra. Ma 13 anni dopo dalla vittoria sulla Sampdoria che significò promozione in Serie A, la penultima nella storia pescarese, stavolta si è alla settima giornata di campionato e in palio ci sono pensanti punti salvezza. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sampdoria-Pescara, settima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Sampdoria-Pescara, probabili formazioni: ultima spiaggia per Donati? Le scelte
