Sammy Basso la rivelazione dei genitori | 14 lettere nascoste e un amore mai confessato

A un anno dalla scomparsa di Sammy Basso, i suoi genitori Laura Lucchin e Amerigo Basso aprono le porte della loro casa di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, e condividono rivelazioni intime sulla vita del figlio che ha ridefinito il significato di normalità e resilienza. Tra queste, l’esistenza di 14 lettere scritte di nascosto nel 2017 e un amore mai confessato che aggiunge una dimensione profondamente umana alla figura del giovane ricercatore. Sammy Basso ci ha lasciati il 5 ottobre 2024, colpito da un malore durante il matrimonio di un amico. Aveva 28 anni ed era la persona con progeria più longeva al mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sammy Basso, la rivelazione dei genitori: 14 lettere nascoste e un amore mai confessato

Sammy Basso, la morte e l’amore: «Non sappiamo di chi fosse innamorato. Dopo di lui un silenzio assordante»

