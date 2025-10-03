Sammy Basso la morte e l’amore | Non sappiamo di chi fosse innamorato Dopo di lui un silenzio assordante

Sammy Basso è morto il 5 ottobre 2024 a 28 anni. Era malato di progeria, una patologia genetica ultrarara che causa l’invecchiamento precoce. È stato la persona con progeria più longeva al mondo. Ha viaggiato sulla Route 66, è stato a Sanremo e oggi i suoi genitori Laura Lucchin e Amerigo Basso lo ricordano in un’intervista al Corriere della Sera: «A noi fa strano, ma tantissime persone ci ringraziano perché un video di Sammy ha cambiato la loro vita». Un silenzio assordante. Con lui, raccontano, «si parlava, si scherzava e si rideva tutto il tempo, anche quando lavorava al pc sentivamo la sua energia. 🔗 Leggi su Open.online

