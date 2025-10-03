Samb infermeria e trasferta Dalmazzi salterà anche Sassari

Alessandro Dalmazzi salterà anche la trasferta di Sassari. Il difensore centrale rossoblù non ha ancora recuperato dal fastidio alla pianta del piede e darà di nuovo forfait. Le condizioni fisiche degli altri acciaccati Lulli, Martins e Napolitano, tutti e tre sulla via del recupero, saranno valutate attentamente dallo staff medico e da Ottavio Palladini nel corso della seduta di rifinitura di questa mattina, rigorosamente a porte chiuse. A mezzogiorno, poi la Samb salirà sul pullman in direzione Roma dove si imbarcherà alla volta di Alghero per poi raggiungere Sassari con un altro mezzo messo a disposizione della società del Riviera delle Palme grazie ai buoni uffici di Cesarino Canali, vettore del club rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

