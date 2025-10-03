Salvini | Sciopero? No precettazione per dar una chance al dialogo

Alla fine, Matteo Salvini ha deciso di non procedere con la precettazione “per dare una chance” al dialogo. Il vicepremier, nonché titolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha riferito, in un’intervista rilasciata a Mattino 5 sulle reti Mediaset, di aver voluto provare a dialogare con quella parte d’Italia che è decisa a scendere . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

