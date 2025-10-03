Salvini | Sciopero illegittimo i lavoratori rischiano sanzioni Ma è falso Landini | Minaccia cittadini perbene che esercitano un diritto
Scontro a distanza tra Matteo Salvini e Maurizio Landini nello scontro sullo sciopero generale di oggi, che coinvolge anche il trasporto pubblico. Il ministro dei Trasporti e vicepremier leghista, ospite a Mattino Cinque, ha definito l’agitazione “ illegittima ” sulla base della decisione di giovedì della Commissione di garanzia e ha minacciato i manifestanti sostenendo che “chi oggi sciopera rischia sanzioni personali ”. Un’affermazione non vera, visto che in base alle norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali le sanzioni per i lavoratori possono scattare solo in caso di precettazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
