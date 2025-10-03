Salvini Lo sciopero è illegittimo sanzioni proporzionate ai danni

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perchè non lo vuole Salvini ma perchè la commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo, perchè uno sciopero generale lo devi preavvisare con 10 giorni di anticipo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Mattino 5” su Canale 5. “Chi oggi sciopera rischia sanzioni, sia come singoli che come associazioni sindacali”, sottolinea. “Come Lega proponiamo una revisione della legge che riguarda lo sciopero per aggiornare i tempi e i modi”, per “garantire il diritto di sciopero che è sacrosanto, ma chiedere pesanti sanzioni a chi sciopera illegalmente, perchè solo oggi rimarranno a piedi un milione di italiani” che “devono poter essere risarciti”, prosegue. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: salvini - sciopero

Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini

Lo sciopero per Gaza paralizza l’Italia. Salvini: vanno riviste le norme, proclamati altri 44 nelle prossime settimane

Salvini: va bene diritto di sciopero ma normativa da rivedere

Meloni attacca Flotilla e Cgil. Salvini minaccia sullo sciopero. La premier: “Vogliono il weekend lungo”. Stop del Garante, Landini: “Si fa lo stesso”. Matteo evita di precettare: “Multe”. @scannavo @salvini_giacomo - X Vai su X

Salvini: "Se allo sciopero prevale la violenza sapremo come reagire" Vai su Facebook

Salvini "Lo sciopero è illegittimo, sanzioni proporzionate ai danni" - "Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perché non lo vuole Salvini ma perché la commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo, perché uno sciopero generale lo devi preavvisare c ... Segnala msn.com

Salvini contro lo sciopero, il video-appello: "Fate i bravi. In caso di violenza sapremo come reagire" - Attraverso un filmato postato sui social il ministro delle Infrastrutture ha invitato i cittadini a usare il buon senso: "Questi non sono pro- Segnala today.it