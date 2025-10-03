Salvini-Landini volano parole grosse | scontro totale tra i due leader Cosa si sono detti

È un duello feroce quello che oppone Matteo Salvini a Maurizio Landini. Non si tratta di una semplice polemica, ma di uno scontro frontale che trasforma lo sciopero generale in un campo di battaglia. I due leader si parlano addosso come in un ring politico, senza mediazioni, senza tregua, ognuno deciso a infliggere all’altro il colpo più duro. Il ministro delle Infrastrutture alza subito i toni e attacca: «La commissione di garanzia dichiara illegittimo lo sciopero. Pare che Landini se ne freghi e tiri dritto». È l’inizio di una raffica di accuse che travolge l’intero dibattito. Salvini affonda il colpo: «Chi partecipa allo sciopero generale paga personalmente le conseguenze, come previsto dalla legge». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

