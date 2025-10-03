Salvini | Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui

Feedpress.me | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali». Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a Mattino5. Salvini ha ricordato che ieri ha proposto al cdm una revisione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

salvini landini organizza lo sciopero lo paghi lui

© Feedpress.me - Salvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui"

In questa notizia si parla di: salvini - landini

Salvini: “Von der Leyen? Al summit con Trump e Putin può solo portare da bere”. Attacchi a Conte, a Landini e al Pd

Due giornate di sciopero per Gaza. Scontro tra Landini e Salvini

Sciopero generale se verrà fermata la Flotilla: Landini avverte, Salvini risponde subito

salvini landini organizza scioperoSalvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui" - « Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Si legge su gazzettadelsud.it

salvini landini organizza scioperoLandini: 'Le piazze saranno strapiene'. Salvini: 'Paghi lui lo sciopero' - Il segretario Cgil: 'Persone per bene stanno facendo quello che i governi non fanno'. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Landini Organizza Sciopero