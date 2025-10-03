Salvini come Kirk odio senza limiti | la scritta choc a Genova
“Salvini come Kirk”. È la scritta choc comparsa questa mattina all'esterno di un edificio di Corso Europa a Genova con un chiaro riferimento a Charlie Kirk, l'attivista americano e fondatore di Turning Point Usa ucciso durante un comizio all'università dello Utah lo scorso 10 settembre. “Non saranno minacce e violenze a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai e avanti a testa alta!”, ha commentato su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. La sindaca Salis: “Piena solidarietà al ministro” La sindaca del capoluogo ligure, Silvia Salvis, ha stigmatizzato la minaccia indirizzata al leader della Lega, precisando che “Genova vuole essere una città di pace”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: salvini - kirk
Le lacrime di Salvini per l’omicidio di Charlie Kirk: «Nulla sarà più come prima, ora andrò io in scuole e università a parlare coi ragazzi»
Salvini: “Ho pianto per la morte di Kirk. A sinistra ho visto una cattiveria esibita senza vergogna”
Salvini dice che ha pianto per Charlie Kirk e spiega cosa vuole fare per eliminare la violenza politica
“#Salvini come #Kirk” scritto su un muro a #Genova. Pronti via, la giornatona di #scioperogenerale e proteste in nome dell’esigenza primaria degli italiani, la #Flotilla, inizia subito all’insegna della serenità e del confronto civile… #LiberaMente - X Vai su X
Il13. . SALVINI: “ MAGLIE NERE PER KIRK E’ LUTTO, ARMOCROMIA E’ DI SCHLEIN “. - facebook.com Vai su Facebook
"Salvini come Kirk", choc a Genova. Il vicepremier: "Paura mai, avanti a testa alta" - È la scritta choc comparsa questa mattina all’esterno di un edificio di Corso Europa a Genova con un ... Segnala iltempo.it
“Salvini come Kirk”, scritta shock a Genova: ennesima minaccia di morte dei pacifici ProPal - Era già successo con Giorgia Meloni, lo hanno augurato anche a Matteo Salvini: fare la fine di Charlie Kirk. Da strettoweb.com