Salvini come Kirk odio senza limiti | la scritta choc a Genova

“Salvini come Kirk”. È la scritta choc comparsa questa mattina all'esterno di un edificio di Corso Europa a Genova con un chiaro riferimento a Charlie Kirk, l'attivista americano e fondatore di Turning Point Usa ucciso durante un comizio all'università dello Utah lo scorso 10 settembre. “Non saranno minacce e violenze a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai e avanti a testa alta!”, ha commentato su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. La sindaca Salis: “Piena solidarietà al ministro” La sindaca del capoluogo ligure, Silvia Salvis, ha stigmatizzato la minaccia indirizzata al leader della Lega, precisando che “Genova vuole essere una città di pace”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

