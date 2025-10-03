Salvini come Kirk minacce choc a Genova il ministro risponde | Paura mai non sarà la violenza a fermarmi

“La scritta apparsa in Corso Europa a Genova, con l’inquietante messaggio ‘Salvini come Kirk’, è l’ennesimo atto d’odio politico che non può essere minimizzato o derubricato a semplice gesto vandalico”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali della Lega Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, intervenendo su quello che viene considerato “un vile episodio che ha preso di mira il ministro Matteo Salvini”. “Quando si arriva ad auspicare la morte di un avversario politico non siamo più nel campo del confronto democratico – sottolineano i delegati del Carroccio – ma della barbarie. Sulla questione è intervenuta anche il sindaco di Genova di centrosinistra, Silvia Salis, che ha condannato il gesto: “Genova vuole essere una città di pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

