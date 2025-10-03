Salvini come Kirk La scritta choc apparsa a Genova
"Salvini come Kirk'. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!": Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commenta così su Instagram la foto della scritta minatoria apparsa a Genova. Gli fa eco il deputato della Lega Andrea Crippa che attacca: "Scontri, violenza dilagante, il tutto sponsorizzato da una sinistra intollerante che al dialogo preferisce le minacce. E oggi anche la scritta sui muri di Genova che si augura Salvini assassinato come Kirk". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Le lacrime di Salvini per l’omicidio di Charlie Kirk: «Nulla sarà più come prima, ora andrò io in scuole e università a parlare coi ragazzi»
Salvini: “Ho pianto per la morte di Kirk. A sinistra ho visto una cattiveria esibita senza vergogna”
Salvini dice che ha pianto per Charlie Kirk e spiega cosa vuole fare per eliminare la violenza politica
“#Salvini come #Kirk” scritto su un muro a #Genova. Pronti via, la giornatona di #scioperogenerale e proteste in nome dell’esigenza primaria degli italiani, la #Flotilla, inizia subito all’insegna della serenità e del confronto civile… #LiberaMente - X Vai su X
Il13. . SALVINI: “ MAGLIE NERE PER KIRK E’ LUTTO, ARMOCROMIA E’ DI SCHLEIN “. - facebook.com Vai su Facebook
A Genova la scritta “Salvini come Kirk”, la solidarietà della sindaca Salis - È comparsa in corso Europa, all’altezza dell’ospedale San Martino, ed è stato lo stesso ministro a raccontare l’episodio sui social ... Riporta ilsecoloxix.it
“Salvini come Kirk”, scritta shock a Genova: ennesima minaccia di morte dei pacifici ProPal - Era già successo con Giorgia Meloni, lo hanno augurato anche a Matteo Salvini: fare la fine di Charlie Kirk. Si legge su strettoweb.com