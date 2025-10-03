"Salvini come Kirk'. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!": Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini commenta così su Instagram la foto della scritta minatoria apparsa a Genova. Gli fa eco il deputato della Lega Andrea Crippa che attacca: "Scontri, violenza dilagante, il tutto sponsorizzato da una sinistra intollerante che al dialogo preferisce le minacce. E oggi anche la scritta sui muri di Genova che si augura Salvini assassinato come Kirk". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Salvini come Kirk". La scritta choc apparsa a Genova