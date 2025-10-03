Salvini come Kirk e Meloni e Tajani farete la fine di Mussolini Polemica sulle scritte apparse nelle manifestazioni Pro Pal

Roma, 3 ottobre 2025 – Due frasi alimentano il dibattito sull’” odio delle piazze ”. La prima è comparsa giovedì sera, nelle manifestazioni spontanee nate in diverse città italiane dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele, su uno striscione a Bisceglie e recitava: “Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini”, il secondo questa mattina durante il corteo Pro-Pal a Genova quando su un muro è stata scritta la frase: “Salvini come Kirk”. Landini: "E' uno sciopero legittimo, difendiamo i valori della Costituzione" "Quello che è accaduto ieri sera a Bisceglie, in piazza Regina Margherita, è un episodio che non può essere taciuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Salvini come Kirk” e “Meloni e Tajani farete la fine di Mussolini”. Polemica sulle scritte apparse nelle manifestazioni Pro Pal

In questa notizia si parla di: salvini - kirk

Le lacrime di Salvini per l’omicidio di Charlie Kirk: «Nulla sarà più come prima, ora andrò io in scuole e università a parlare coi ragazzi»

Salvini: “Ho pianto per la morte di Kirk. A sinistra ho visto una cattiveria esibita senza vergogna”

Salvini dice che ha pianto per Charlie Kirk e spiega cosa vuole fare per eliminare la violenza politica

“#Salvini come #Kirk” scritto su un muro a #Genova. Pronti via, la giornatona di #scioperogenerale e proteste in nome dell’esigenza primaria degli italiani, la #Flotilla, inizia subito all’insegna della serenità e del confronto civile… #LiberaMente - X Vai su X

Il13. . SALVINI: “ MAGLIE NERE PER KIRK E’ LUTTO, ARMOCROMIA E’ DI SCHLEIN “. - facebook.com Vai su Facebook

“Salvini come Kirk” e “Meloni e Tajani farete la fine di Mussolini”. Polemica sulle scritte apparse nelle manifestazioni Pro Pal - Uno striscione giovedì sera a Bisceglie e la scritta apparsa su una colonna questa mattina a Genova alimentano la questione sul clima d’odio nelle piazze ... Segnala quotidiano.net

"Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini", polemica per uno striscione esposto a Bisceglie - Uno striscione con su scritto "Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini" è stato esposto ieri sera a Bisceglie, nel nord Barese, nel corso della ... Come scrive msn.com