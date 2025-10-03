‘Salvini come Kirk’ a Genova la scritta contro il leader della Lega

“ Salvini come Kirk “. A postare una immagine della scritta comparsa in Corso Europa, a Genova, è lo stesso vicepremier Matteo Salvini che sui social aggiunge: “Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”. “Salvini come Kirk”. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta! pic.twitter.comPPiyJYI9Bn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 3, 2025 La denuncia della Lega: “Grave episodio che segue manifestazioni violente, sinistra non condanna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

