‘Salvini come Kirk’ a Genova la scritta contro il leader della Lega

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvini  come  Kirk “. A postare una immagine della scritta comparsa in Corso Europa, a Genova, è lo stesso vicepremier Matteo Salvini che sui social aggiunge: “Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”. “Salvini come Kirk”. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta! pic.twitter.comPPiyJYI9Bn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 3, 2025 La denuncia della Lega: “Grave episodio che segue manifestazioni violente, sinistra non condanna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

8216salvini come kirk8217 a genova la scritta contro il leader della lega

© Lapresse.it - ‘Salvini come Kirk’, a Genova la scritta contro il leader della Lega

In questa notizia si parla di: salvini - kirk

Le lacrime di Salvini per l’omicidio di Charlie Kirk: «Nulla sarà più come prima, ora andrò io in scuole e università a parlare coi ragazzi»

Salvini: “Ho pianto per la morte di Kirk. A sinistra ho visto una cattiveria esibita senza vergogna”

Salvini dice che ha pianto per Charlie Kirk e spiega cosa vuole fare per eliminare la violenza politica

Cerca Video su questo argomento: 8216salvini Kirk8217 Genova Scritta