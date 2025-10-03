‘Salvini come Kirk’ a Genova la scritta contro il leader della Lega
“ Salvini come Kirk “. A postare una immagine della scritta comparsa in Corso Europa, a Genova, è lo stesso vicepremier Matteo Salvini che sui social aggiunge: “Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre idee e le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta!”. “Salvini come Kirk”. Genova, Corso Europa. Se il buongiorno si vede dal mattino. Non saranno minacce e violenza a fermare le nostre battaglie di libertà. Paura mai, avanti a testa alta! pic.twitter.comPPiyJYI9Bn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 3, 2025 La denuncia della Lega: “Grave episodio che segue manifestazioni violente, sinistra non condanna”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: salvini - kirk
Le lacrime di Salvini per l’omicidio di Charlie Kirk: «Nulla sarà più come prima, ora andrò io in scuole e università a parlare coi ragazzi»
Salvini: “Ho pianto per la morte di Kirk. A sinistra ho visto una cattiveria esibita senza vergogna”
Salvini dice che ha pianto per Charlie Kirk e spiega cosa vuole fare per eliminare la violenza politica
“#Salvini come #Kirk” scritto su un muro a #Genova. Pronti via, la giornatona di #scioperogenerale e proteste in nome dell’esigenza primaria degli italiani, la #Flotilla, inizia subito all’insegna della serenità e del confronto civile… #LiberaMente - X Vai su X
Il13. . SALVINI: “ MAGLIE NERE PER KIRK E’ LUTTO, ARMOCROMIA E’ DI SCHLEIN “. - facebook.com Vai su Facebook