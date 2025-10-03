“Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perché non lo vuole Salvini ma perché la commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato tale non essendo stato dichiarato con 10 giorni di anticipo. Chi oggi sciopera rischia sanzioni personali”. L’ha detto chiaro e tondo il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a Mattino Cinque. Non sono mancate le polemiche senza senso del segretario della Cgil Maurizio Landini, che ha replicato “Io nella mia vita non avevo mai visto un rappresentante dello Stato minacciare i suoi cittadini se esercitano un diritto sancito dalla costituzione, il diritto di sciopero”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salvini: “Chi sciopera rischia sanzioni, paghi Landini il conto”. La sinistra impazzisce: “Ci minaccia…”