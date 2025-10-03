Salvini | Chi oggi sciopera rischia sanzioni personali

"Chi oggi sciopera va contro la norma, va contro la legge e rischia sanzioni personali, sia come scioperanti singoli che come associazioni sindacali", lo ha dichiarato il ministro Matteo Salvini a Mattino Cinque. Il leader della Lega ha ribadito che lo sciopero proclamato oggi "è illegittimo non. 🔗 Leggi su Today.it

salvini oggi sciopera rischiaSalvini "Lo sciopero è illegittimo, sanzioni proporzionate ai danni" - "Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perché non lo vuole Salvini ma perché la commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo, perché uno sciopero generale lo devi preavvisare c ... Come scrive msn.com

Salvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui" - Oggi solo sui treni un milione di italiani saranno lasciati illegalmente a piedi e devono poter essere risarciti. Segnala tg24.sky.it

