Salvini | Chi lancia fumogeni è un teppista sono deficienti

Affaritaliani.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini condanna gli scontri di Bologna: “Non c’entra Gaza, a loro interessa solo fare casino”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

salvini chi lancia fumogeni 232 un teppista sono deficienti

© Affaritaliani.it - Salvini: "Chi lancia fumogeni è un teppista, sono deficienti"

In questa notizia si parla di: salvini - lancia

Sala tira dritto su San Siro e rimanda a settembre per il nuovo assessore. Intanto Salvini lancia l’ex rettore Resta come candidato del centrodestra

"Oggi Matteo Salvini lancia il suo ultimo spot di propaganda prima dell’estate"

Ponte, la Collettiva Strettese: "Oggi Salvini lancia il suo ultimo spot di propaganda prima dell’estate"

salvini lancia fumogeni 232Scontro sullo sciopero. Landini: 'Fieri delle piazze'. Salvini: 'Lo paghi lui. Chi lancia fumogeni &#232; deficiente' - Il segretario Cgil: 'Persone per bene stanno facendo quello che i governi non fanno'. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Lancia Fumogeni 232