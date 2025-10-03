Salvini | Chi lancia fumogeni è un teppista sono deficienti

Matteo Salvini condanna gli scontri di Bologna: “Non c’entra Gaza, a loro interessa solo fare casino”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Salvini: "Chi lancia fumogeni è un teppista, sono deficienti"

In questa notizia si parla di: salvini - lancia

Sala tira dritto su San Siro e rimanda a settembre per il nuovo assessore. Intanto Salvini lancia l’ex rettore Resta come candidato del centrodestra

"Oggi Matteo Salvini lancia il suo ultimo spot di propaganda prima dell’estate"

Ponte, la Collettiva Strettese: "Oggi Salvini lancia il suo ultimo spot di propaganda prima dell’estate"

SCIOPERO | Landini in corteo a Roma: 'Il governo dovrebbe baciare i piedi a chi è in piazza'. Salvini: 'Lo paghi lui lo sciopero, teppista e deficiente chi lancia i fumogeni'. Intervengono anche Schlein e Conte #ANSA - X Vai su X

Salvini a Castelraimondo con Marinelli, Buldorini lancia il Centro di permanenza per i rimpatri. Carancini tra le bandiere palestinesi alla stazione di Civitanova: "Pronti a riconoscere lo Stato". - facebook.com Vai su Facebook

Scontro sullo sciopero. Landini: 'Fieri delle piazze'. Salvini: 'Lo paghi lui. Chi lancia fumogeni è deficiente' - Il segretario Cgil: 'Persone per bene stanno facendo quello che i governi non fanno'. Scrive ansa.it