Salvatore Ocone non si è reso conto che il figlio era morto e che la figlia era viva La ricostruzione della strage in famiglia e le tracce di sangue in chiesa

Era sporco di sangue ovunque, su di sé portava i segni della mattanza, della violenza con cui aveva ucciso a sassate la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo, lasciando in fin di vita la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Salvatore Ocone non si è reso conto che il figlio era morto e che la figlia era viva». La ricostruzione della strage in famiglia e le tracce di sangue in chiesa

In questa notizia si parla di: salvatore - ocone

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite, l'omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone è in fuga con i figli

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

Convalidato il fermo di Salvatore Ocone, il 58enne non risponde al Gip - facebook.com Vai su Facebook

Mario è il figlio maggiore di Salvatore Ocone, l'unico che non era a casa al momento della tragedia familiare. Il più grande rammarico: "Se ci fossi stato io...." https://dire.it/02-10-2025/1185345-strage-paupisi-parla-figlio-maggiore-mio-padre-depresso-ma-si-cur - X Vai su X

«Salvatore Ocone non si è reso conto che il figlio era morto e che la figlia era viva». La ricostruzione della strage in famiglia e le tracce di sangue in chiesa - Era sporco di sangue ovunque, su di sé portava i segni della mattanza, della violenza con cui aveva ucciso a sassate la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo, lasciando in fin di vita ... Lo riporta leggo.it

Salvatore Ocone in lacrime per la figlia (che resta grave): «Ha lo sguardo perso nel vuoto». Dopo aver ucciso moglie e figlio è andato in chiesa» - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. msn.com scrive