Salvatore Ocone non si è reso conto che il figlio era morto e che la figlia era viva La ricostruzione della strage in famiglia e le tracce di sangue in chiesa

Era sporco di sangue ovunque, su di sé portava i segni della mattanza, della violenza con cui aveva ucciso a sassate la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo, lasciando in fin di vita la. 🔗 Leggi su Leggo.it

salvatore ocone non si è reso conto che il figlio era morto e che la figlia era viva la ricostruzione della strage in famiglia e le tracce di sangue in chiesa

«Salvatore Ocone non si è reso conto che il figlio era morto e che la figlia era viva». La ricostruzione della strage in famiglia e le tracce di sangue in chiesa

«Salvatore Ocone non si è reso conto che il figlio era morto e che la figlia era viva». La ricostruzione della strage in famiglia e le tracce di sangue in chiesa - Era sporco di sangue ovunque, su di sé portava i segni della mattanza, della violenza con cui aveva ucciso a sassate la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo, lasciando in fin di vita

Salvatore Ocone in lacrime per la figlia (che resta grave): «Ha lo sguardo perso nel vuoto». Dopo aver ucciso moglie e figlio è andato in chiesa» - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra.

