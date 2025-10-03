Salvatore Ocone in chiesa dopo aver ammazzato la moglie Elisa Polcino e il figlio 15enne | È molto credente I funerali congiunti

Elisa Polcino è stata uccisa e con lei anche il figlio di 15 anni. Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. L'altra figlia, di 16,.

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite, l'omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone è in fuga con i figli

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

Strage nel Sannio: Ocone in chiesa dopo omicidi moglie e figlio - Subito dopo l'omicidio della moglie e del figlio, e della fuga verso il Molise, Salvatore Ocone avrebbe visitato una chiesa vicino casa, nel Beneventano. Scrive ansa.it

Ocone si denudò in chiesa dopo la nascita del figlio che ha ucciso - Emergono nuovi dettagli sul passato di Salvatore Ocone, il 58enne che ha confessato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio quindicenne Cosimo a Paup ... Come scrive ilfattovesuviano.it