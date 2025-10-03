Salvatore Ocone cosa ha fatto dopo la strage in famiglia | il retroscena assurdo

Un’intera comunità sconvolta, una famiglia distrutta e un uomo che, dopo essersi trasformato in carnefice, ha compiuto un gesto che lascia senza parole. La tragedia di Paupisi, in provincia di Benevento, non è soltanto una storia di follia e sangue, ma anche di dettagli sconcertanti che emergono giorno dopo giorno. Al centro c’è Salvatore Ocone, l’uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo di 15 anni, ferendo gravemente la figlia sedicenne, ora in coma farmacologico. Ma quello che ha fatto subito dopo la strage sembra ancora più assurdo. Leggi anche: Strage familiare, la notizia dall’ospedale sulla figlia sopravvissuta Leggi anche: Contromano in superstrada per 10km, il video assurdo: chi c’era alla guida (VIDEO) Il gesto inspiegabile dopo il massacro. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Salvatore Ocone, cosa ha fatto dopo la strage in famiglia: il retroscena assurdo

In questa notizia si parla di: salvatore - ocone

Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite, l'omicidio nel Beneventano: Salvatore Ocone è in fuga con i figli

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

Sono stabili, seppur gravi, le condizioni della figlia di Salvatore Ocone, il 58enne che, a Paupisi (Benevento), con una pietra ha ucciso la moglie e il figlio e ferito la ragazza: - facebook.com Vai su Facebook

Mario è il figlio maggiore di Salvatore Ocone, l'unico che non era a casa al momento della tragedia familiare. Il più grande rammarico: "Se ci fossi stato io...." https://dire.it/02-10-2025/1185345-strage-paupisi-parla-figlio-maggiore-mio-padre-depresso-ma-si-cur - X Vai su X

«Salvatore Ocone ha lo sguardo fisso nel vuoto. Ha pianto quando gli ho detto come sta la figlia. Non si è reso conto di cosa ha fatto» - Lei è stata colpita alla testa con un oggetto contundente, forse una pietra. Segnala msn.com

Strage Paupisi, parla il figlio sopravvissuto: "Cosa facevano mamma e papà" (1 / 2) - Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... Scrive donna.fidelityhouse.eu