Salvatore Foti in panchina ai prossimi Mondiali 2026 | la proposta a sorpresa per l'ex vice di Mourinho

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Foti potrebbe essere in panchina ai prossimi Mondiali 2026 dopo la proposta a sorpresa dell'Iran. L'ex vice di Mourinho però sul piatto potrebbe avere anche una seconda opzione in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

