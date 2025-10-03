Salvatore Foti in panchina ai prossimi Mondiali 2026 | la proposta a sorpresa per l'ex vice di Mourinho
Salvatore Foti potrebbe essere in panchina ai prossimi Mondiali 2026 dopo la proposta a sorpresa dell'Iran. L'ex vice di Mourinho però sul piatto potrebbe avere anche una seconda opzione in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: salvatore - foti
