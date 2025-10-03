Siena, 3 ottobre 2025 – Le botte alla mamma, non poteva proprio sopportarle. Perché ad alzare le mani era l’uomo che doveva invece volerle bene, il suo papà. Perché, soprattutto, le aveva fatto male. Così, quando l’operaio aveva esagerato il bambino aveva chiamato le forze dell’ordine. Quella volta, era il settembre 2023, con un pugno le aveva fratturato lo zigomo. Una brutta lesione. La donna, all’epoca 45enne, si era dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico con cure delicate per la ricostruzione. Era finito qui il rapporto travagliato e pieno di ’spine’ della coppia, dopo tanti anni che lei subiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Salvata dal figlio. Il marito le rompe lo zigomo, lui chiama subito il 112