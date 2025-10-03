Salute The Impossible Gym | la palestra che aumenta la consapevolezza sull’obesità

Dall’articolo di La Presse – Esiste una ‘resistenza‘ del corpo nel perdere peso e i chili di troppo rendono difficili anche i gesti più semplici. ‘The impossible Gym’ è una installazione’, creata da Lilly, che dà forma concreta alla complessità della condizione dei pazienti obesi: una palestra simbolica in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Salute, The Impossible Gym: la palestra che aumenta la consapevolezza sull’obesità

In questa notizia si parla di: salute - impossible

Salute, The Impossible Gym: la palestra che aumenta la consapevolezza sull’obesità

Salute e benessere alle Terme di Agnano LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #TermediAgnano #Salute #Benessere #benesserenaturale - facebook.com Vai su Facebook

Salute, The Impossible Gym: la palestra che aumenta la consapevolezza sull’obesità - "Il nostro obiettivo è cambiare la narrazione sull'obesità, per far comprendere che si tratta di una malattia complessa e multifattoriale", ha detto Elias ... Lo riporta msn.com

The Impossible Gym: a Trieste la palestra simbolica contro lo stigma dell’obesità - In occasione Congresso Nazionale della Società Italiana dell’Obesità a Trieste, Lilly presenta The Impossible Gym, installazione immersiva che simboleggia la resistenza biologica del corpo nelle perso ... Riporta quotidianosanita.it