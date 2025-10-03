Salute mentale benessere e sport | gli incontri gratuiti di ottobre nei Nodi Territoriali

Riminitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono anche nel mese di ottobre gli incontri gratuiti di promozione della salute organizzati dal Comune di Rimini nelle sedi dei Nodi Territoriali, luoghi vicini a casa pensati per offrire sostegno concreto alla salute e ai bisogni quotidiani delle persone. I Nodi Territoriali rappresentano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salute - mentale

Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Rimini, Nodi Territoriali su salute mentale, benessere e sport: proseguono gli incontri gratuiti - Continuano anche a ottobre, gli incontri gratuiti di promozione della salute organizzati dal Comune di Rimini nelle sedi dei Nodi Territoriali, luoghi vicini ... Si legge su chiamamicitta.it

salute mentale benessere sportSalute mentale e sport: il progetto ABC debutta in 3 Regioni - Un progetto rivolto a persone di ogni età per massimizzare i benefici del movimento fisico e del pensare positivo sulla salute mentale. Segnala fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: Salute Mentale Benessere Sport