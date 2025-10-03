Salute e pigrizia | la scelta che fa la differenza

Andiamo alla sostanza e guardiamo la realtà in faccia: in Italia le patologie cardiovascolari causano il 35% dei decessi nelle donne e il 43% negli uomini. Le 4 principali cause Assetto lipidico alterato nel sangue (trigliceridi, colesterolo, omocisteina, lipoproteina a – Lpa).. Ipertensione arteriosa (valori superiori a 13080).. Alterata sensibilità all’insulina (da verificare con analisi del sangue).. Eccesso di peso, in particolare l’aumento della massa grassa addominale. Rapporto circonferenza vitaaltezza: Donne: < 0,49. Uomini: < 0,53.. Valori superiori indicano un rischio elevato. La prevenzione più efficace Oltre a una corretta alimentazione, la medicina preventiva più potente è: Attività motoria aerobica. 🔗 Leggi su Lortica.it

