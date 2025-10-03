Salis vince la linea di Forza Italia Il Ppe voterà per la revoca dell' immunità a Salis

Vince la linea di Forza Italia. Il Partito Popolare voterà per la revoca dell'immunità a Ilaria Salis, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, incarcerata dalle autorità ungheresi per aver aggredito tre militanti di destra e, poi, liberata in seguito alla sue elezione. Il Parlamento Europeo, infatti, si esprimerà martedì 7 ottobre in via definitiva. Il voto che spetta alla plenaria dell'Eurocamera, riunita a Strasburgo, avverrà a scrutinio segreto, anche se alcune forze, come la più rappresentata nell'emiciclo, vogliono subito chiarire la propria posizione. "Anche questa volta - sottolinea in una nota il partito guidato da Antonio Tajani - la nostra posizione è stata abbracciata dal Ppe, dimostrando la credibilità del nostro partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

