Salis vince la linea di Forza Italia Il Ppe voterà per la revoca dell' immunità a Salis
Vince la linea di Forza Italia. Il Partito Popolare voterà per la revoca dell'immunità a Ilaria Salis, l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, incarcerata dalle autorità ungheresi per aver aggredito tre militanti di destra e, poi, liberata in seguito alla sue elezione. Il Parlamento Europeo, infatti, si esprimerà martedì 7 ottobre in via definitiva. Il voto che spetta alla plenaria dell'Eurocamera, riunita a Strasburgo, avverrà a scrutinio segreto, anche se alcune forze, come la più rappresentata nell'emiciclo, vogliono subito chiarire la propria posizione. "Anche questa volta - sottolinea in una nota il partito guidato da Antonio Tajani - la nostra posizione è stata abbracciata dal Ppe, dimostrando la credibilità del nostro partito. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Red Valley, Fedez dal palco attacca Tony Effe e Ilaria Salis («Miss Italia lo vince lei»). E infine le barre sul matrimonio finito con Ferragni – Il video
Fedez travolge Ilaria Salis: "Vince Miss Italia"
Salis vince il primo round. Confermata l’immunità con un solo voto di scarto
Ue: Nevi, 'posizione Fi su Salis diventa linea Ppe' - "Ancora una volta la linea di Forza Italia diventa la linea del Partito popolare europeo". Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Forza Italia non è garantista con Ilaria Salis? Ha deciso che voterà per toglierle l'immunità - Forza Italia voterà a favore della revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis, l'attivista italiana a processo in Ungheria per una presunta aggressione avvenuta a Budapest nel febbraio del ... Scrive tag24.it