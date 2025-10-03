Salerno Villa del Sole | un corso ECM sui traguardi raggiunti e le nuove frontiere degli approcci chirurgici alle patologie vascolari
Negli ultimi decenni la chirurgia vascolare è stata protagonista di una straordinaria evoluzione. La ricerca e l’innovazione tecnologica hanno guidato questa trasformazione, consentendo di ampliare le frontiere del trattamento per i pazienti arteriopatici. Grazie a questi progressi, oggi è possibile intervenire con successo su malati un tempo considerati inoperabili. In parallelo, una più profonda comprensione della patogenesi e l’avvento delle metodiche endovascolari hanno migliorato significativamente gli outcome dei pazienti. Si inserisce in tale ottica il convegno ECM dal titolo “Chirugia vascolare a Villa del Sole. 🔗 Leggi su Zon.it
