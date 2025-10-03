Salerno migliaia di persone in piazza | protesta per la Palestina e la Flotilla

Delegazione CGIL ricevuta dal Prefetto. Migliaia di persone hanno riempito oggi le strade di Salerno per lo sciopero generale e la manifestazione in difesa della Flotilla per Gaza, bloccata dalle autorità israeliane in acque internazionali. Un corteo partecipato e colorato, con lavoratori, studenti, associazioni e cittadini che hanno sfilato dietro le bandiere della pace e della CGIL, gridando a gran voce lo stop al genocidio, la fine delle forniture di armi e l’apertura immediata di corridoi umanitari per il popolo palestinese. Durante la mattinata, una delegazione della CGIL Salerno è stata ricevuta in prefettura per illustrare le ragioni dello sciopero e ribadire la necessità di una presa di posizione netta delle istituzioni italiane a difesa della pace, della solidarietà internazionale e della legalità costituzionale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, migliaia di persone in piazza: protesta per la Palestina e la Flotilla

In questa notizia si parla di: salerno - migliaia

Concorso Oss bloccato in Campania, esplode la protesta del Nursind Salerno: “Migliaia di famiglie penalizzate”

https://enpa.org/enpa-salerno-stagione-record-per-le-tartarughe-marine-a-castel-volturno/… - Migliaia di piccole tartarughe hanno raggiunto il mare e a rendere possibile questo straordinario risultato c’è stato l’impegno instancabile dei volontari dell’Enpa di S - X Vai su X

4 e 5 ottobre 2025 Salerno si colora di rosa con la Race for the Cure! La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno torna nella nostra città, unendo prevenzione, solidarietà e comunità. Migliaia di persone cammineranno e correranno - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, migliaia di persone in piazza: protesta per la Palestina e la Flotilla - Delegazione CGIL ricevuta dal Prefetto Migliaia di persone hanno riempito oggi le strade di Salerno per lo sciopero generale e la manifestazione in difesa ... Segnala zon.it

Flotilla, l'Italia in piazza. Cortei e proteste. Il Garante "illegittimo perchè senza preavviso" - A Genova Cgil '40 mila persone in piazza', anche studenti e famiglie Quarantamila persone, secondo gli organizzatori, hanno sfilato stamattina dal terminal Traghetti del porto di Genova a piazza de Fe ... Da msn.com