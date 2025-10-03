Salerno migliaia di persone in piazza | protesta per la Palestina e la Flotilla

Delegazione CGIL ricevuta dal Prefetto. Migliaia di persone hanno riempito oggi le strade di Salerno per lo sciopero generale e la manifestazione in difesa della Flotilla per Gaza, bloccata dalle autorità israeliane in acque internazionali. Un corteo partecipato e colorato, con lavoratori, studenti, associazioni e cittadini che hanno sfilato dietro le bandiere della pace e della CGIL, gridando a gran voce lo stop al genocidio, la fine delle forniture di armi e l’apertura immediata di corridoi umanitari per il popolo palestinese. Durante la mattinata, una delegazione della CGIL Salerno è stata ricevuta in prefettura per illustrare le ragioni dello sciopero e ribadire la necessità di una presa di posizione netta delle istituzioni italiane a difesa della pace, della solidarietà internazionale e della legalità costituzionale. 🔗 Leggi su Zon.it

