Salerno maxi furto al Centro Agroalimentare | ingenti i danni è caccia alla banda in fuga

E' ancora emergenza sicurezza a Salerno. Intorno alle 23 di ieri sera, una banda composta da una decina di persone (tra cui una donna) ha messo a segno un furto all'interno del Centro Agroalimentare. Nel mirino ben 18 attività commerciali, ingenti i danni alle saracinesche e agli strumenti.