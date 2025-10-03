Salerno maxi furto al Centro Agroalimentare | ingenti i danni è caccia alla banda in fuga
E' ancora emergenza sicurezza a Salerno. Intorno alle 23 di ieri sera, una banda composta da una decina di persone (tra cui una donna) ha messo a segno un furto all'interno del Centro Agroalimentare. Nel mirino ben 18 attività commerciali, ingenti i danni alle saracinesche e agli strumenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
