Salerno maxi furto al Centro Agroalimentare | ingenti i danni è caccia alla banda in fuga

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' ancora emergenza sicurezza a Salerno. Intorno alle 23 di ieri sera, una banda composta da una decina di persone (tra cui una donna) ha messo a segno un furto all'interno del Centro Agroalimentare. Nel mirino ben 18 attività commerciali, ingenti i danni alle saracinesche e agli strumenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: salerno - furto

