Salerno irruzione nel Centro Agroalimentare | in 10 sfasciano gli stand a bastonate
Raid nella notte nel Centro Agroalimentare di Salerno, stand distrutti a bastonate; Polizia sul posto, da quantificare i danni e il valore della merce rubata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: salerno - irruzione
Giustizia per mia figlia. La mamma di Cristina Pagliarulo, la giovane deceduta al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno lo scorso 25 marzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha fatto irruzione durante la presentazione ufficiale del nuovo direttore g - facebook.com Vai su Facebook