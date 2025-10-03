Salerno corteo pro Gaza al porto commerciale botte al varco di Ponente

Scontro al porto di Salerno tra polizia e manifestanti nel corteo per la Palestina libera che hanno cercato di bloccare il varco di Ponente. Dopo il lancio di lacrimogeni per disperdere i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Salerno, corteo pro Gaza al porto commerciale, botte al varco di Ponente

Manifestazione Pro Pal a Salerno, corteo dal lungomare alla stazione https://salernotoday.it/cronaca/manifestazione-pro-palestina-salerno.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/33159051314428/pro-pal-stazione.jpeg…

Tensioni a Napoli durante la manifestazione per Gaza e la Global Sumud Flotilla: bloccato l'ingresso dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. Il corteo partito da piazza Mercato ha raggiunto via Marina tra cori, bandiere e scontri verbali con le forze dell'ordine.

Salerno, corteo pro Gaza al porto commerciale, botte al varco di Ponente - Scontro al porto di Salerno tra polizia e manifestanti nel corteo per la Palestina libera che hanno cercato di bloccare il varco di Ponente. Riporta ilmattino.it

Sciopero 3 ottobre, la diretta. A Roma e Milano partiti i cortei per Gaza: cori per la Flotilla e Bella Ciao. Scontro Landini-Salvini - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato ... Si legge su leggo.it