Salernitana Arechi verso il sold out |  mister Raffaele perde DeBoer per un mese

È una vigilia movimentata quella che sta accompagnando la Salernitana al match di domenica contro la Cavese. La squadra di Raffaele prosegue la preparazione in vista del confronto con i cugini minori, che ritorna in terza serie dopo quasi vent'anni. E se da un lato il tecnico granata può sorridere per il ritorno tra i disponibili di Capomaggio e Inglese, che hanno scontato il turno di squalifica al pari dell'ex Trainer del Cerignola, dall'altro si registra il forfait inevitabile di DeBoer che ha accusato una lesione al polpaccio che lo terrà fuori dal terreno di gioco per almeno un mese.

