Salernitana Arechi verso il sold out | mister Raffaele perde DeBoer per un mese
Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo È una vigilia movimentata quella che sta accompagnando la Salernitana al match di domenica contro la Cavese. La squadra di Raffaele prosegue la preparazione in vista del confronto con i cugini minori, che ritorna in terza serie dopo quasi vent’anni. E se da un lato il tecnico granata può sorridere per il ritorno tra i disponibili di Capomaggio e Inglese, che hanno scontato il turno di squalifica al pari dell’ex Trainer del Cerignola, dall’altro si registra il forfait inevitabile di DeBoer che ha accusato una lesione al polpaccio che lo terrà fuori dal terreno di gioco per almeno un mese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: salernitana - arechi
Luci all'Arechi: la Salernitana affronta la Reggina nel trofeo Iervolino
Salernitana, la C nell’Arechi vuoto e senza tifosi in trasferta
Lo stadio che verrà: De Luca presenta il nuovo Arechi, la casa della Salernitana
Cavese ? Serie C Sky Wifi - 8ª giornata Domenica 5 ottobre 14:30 ? Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Sport 251 #avantibersagliera #salernitana - X Vai su X
Salernitana-Cavese, 5.700 biglietti venduti per il derby dell’Arechi - facebook.com Vai su Facebook
Verso Salernitana-Cavese: derby dal sapore speciale ma con tanti divieti per i tifosi - Una sfida dal fascino particolare che riporta la memoria al 2007, quando tremila tifosi biancoblù riempirono il settore ospiti dell’impianto di via Allende. Segnala agro24.it
Emmausso-Paolucci-Cuppone: occhio al Cerignola! Ma la Salernitana godrà del sostegno dell'Arechi - plain in campionato che è record per la categoria (nessuno è a punteggio pieno negli altri gironi), la Salernitana proverà ... Scrive tuttosalernitana.com