Salento il commissariato a una donna | Con le vittime di violenza l?alleanza per denunciare

C?è un nuovo volto, giovane e determinato, alla guida del commissariato di Polizia di Taurisano, tra i presidi di pubblica sicurezza più a sud della provincia di Lecce. Si. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

salento commissariato donna vittimeSalento, il commissariato a una donna: «Con le vittime di violenza l’alleanza per denunciare» - C’è un nuovo volto, giovane e determinato, alla guida del commissariato di Polizia di Taurisano, tra i presidi di pubblica sicurezza più a sud della provincia di Lecce. Lo riporta quotidianodipuglia.it

