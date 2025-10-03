Sagra del Pistacchio 2025 | il programma tra stand spettacoli e iniziative culturali a Bronte
Bronte si appresta a ospitare la Sagra del Pistacchio 2025, in programma per due fine settimana, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 ottobre. L’evento è stato presentato in conferenza stampa presso il Castello Nelson.Alla conferenza erano presenti il vice sindaco Salvatore Pizzuto, l’assessore agli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - pistacchio
Sagra del pistacchio, Mòviti Fest e vino biologico: cosa fare nel weekend
VIDEO | Controlli a Bronte in vista della Sagra del pistacchio, multe in un bar e in una pasticceria
Sagra del Pistacchio di Bronte Domenica 12 Ottobre Quota: €29,90 Partenza da: Palermo – Piazzale Giotto Villabate Bagheria Programma: Partenza dai punti di raccolta stabiliti per Bronte Giornata libera per assistere alla Sagra del Pistacchio Pr - facebook.com Vai su Facebook
A Bronte è tutto pronto per la XXXIV Sagra del pistacchio - BRONTE (CATANIA) – Tutto pronto a Bronte per l’edizione numero trentaquattro della Sagra del pistacchio. Scrive livesicilia.it
Dalla salsiccia al pistacchio, le sagre da non perdere ad ottobre in Sicilia - Nel borgo marinaro più a sud della Sicilia si svolge la Sagra della Mostarda, arricchita dall’Insabbiata portopalese e da numerose iniziative collaterali. Secondo livesicilia.it