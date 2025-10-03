Sagra del Cari a Baldissero | alla scoperta del vino raro delle colline torinesi

Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, Baldissero Torinese celebra la 72ª Sagra del Cari, un evento interamente dedicato a un'eccellenza vitivinicola locale: il vino noto anche come Pelaverga. Questo prodotto è uno dei simboli delle colline torinesi, apprezzato per essere raro, pregiato e frutto di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

