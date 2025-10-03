Sagra del Cari a Baldissero | alla scoperta del vino raro delle colline torinesi
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, Baldissero Torinese celebra la 72ª Sagra del Cari, un evento interamente dedicato a un'eccellenza vitivinicola locale: il vino noto anche come Pelaverga. Questo prodotto è uno dei simboli delle colline torinesi, apprezzato per essere raro, pregiato e frutto di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - cari
Cari amici eccoci qua! Manca sempre meno alla 30esima edizione della Sagra del fagiolo Abbiamo deciso di darvi un piccolo assaggio virtuale di alcuni dei nostri meravigliosi piatti che troverete il 4 e 5 ottobre alla festa. Tutto rigorosamente a base del nostr - facebook.com Vai su Facebook
Si apre la Sagra del Cari a Baldissero Torinese @CittaMetroTO - X Vai su X
Sagra del Cari a Baldissero: alla scoperta del vino raro delle colline torinesi - Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, Baldissero Torinese celebra la 72ª Sagra del Cari, un evento interamente dedicato a un'eccellenza vitivinicola locale: il vino noto anche come Pelaverga. Scrive torinotoday.it
Sagra del Cari a Baldissero Torinese - Dal 3 al 5 ottobre 2025 Baldissero Torinese ospita la 72ª edizione della Sagra del Cari, l’evento che rende omaggio a uno dei vini più rari e preziosi delle colline torinesi: il Cari, conosciuto anche ... Secondo mentelocale.it