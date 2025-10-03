Sagra del Cappelletto autunnale a Massa domani e domenica

Massa Lombarda ritorna questo fine settimana (sabato 4 e domenica 5 ottobre) la ‘Sagra del Cappelletto Autunnale’, iniziativa che coniuga solidarietà e tradizione romagnola a tavola. L’appuntamento è presso il Centro di Quartiere – Fruges di via IV Novembre dove, ferma restando la possibilità di approfittare delle prelibatezze proposte, i più di quaranta volontari che lavorano all’evento per fare la differenza nella lotta contro il cancro. È dal 2015, prima edizione della versione invernale della festa, che il ricavato viene interamente devoluto a favore dei servizi di assistenza gratuita dei pazienti oncologici, dei progetti di prevenzione nelle scuole e a sostegno della ricerca scientifica che l’Istituto Oncologico Romagnolo porta avanti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sagra del Cappelletto autunnale a Massa domani e domenica

In questa notizia si parla di: sagra - cappelletto

Sagra del Cappelletto – Massa Lombarda #massalombarda #massalombarda? Vai su Facebook

Massa Lombarda ospiterà la “Sagra del Cappelletto Autunnale”: ben 350 kg di cappelletti preparati dalle volontarie IOR - Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna la “Sagra del Cappelletto Autunnale” di Massa Lombarda. Da ravennanotizie.it

Sagre d’autunno nel weekend del 6 e 7 settembre 2025: gli eventi in Italia regione per regione - Da sempre mese di grandi inizi e del tanto temuto rientro, settembre segna anche la fine dell'estate e della spensieratezza che l'ha accompagnata. Da fanpage.it