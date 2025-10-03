Sabaudia si finge un amico del figlio e si fa consegnare 100 euro

Sabaudia, 3 ottobre 2025 – Nella giornata di ieri, i carabinieri della Stazione di Sabaudia, al termine di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 23 anni, domiciliato nella provincia di Latina, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa aggravata. In particolare, i carabinieri, a seguito della querela presentata da un uomo di 85 anni del luogo, lo scorso agosto, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, all’esito di diversi accertamenti ed indagini, il responsabile del reato per cui si procede. Il malcapitato, mentre passeggiava sulla pubblica via, lo scorso agosto era stato avvicinato dall’indagato che lo affiancava a bordo dell’autovettura a lui in uso, presentandosi come amico del figlio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it