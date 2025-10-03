Sabatini insiste e spiega | Chivu meglio di Inzaghi ecco il motivo Ho questa sensazione

Inter News 24 Il noto giornalista Sandro Sabatini è tornato sulle sue parole che aveva fatto discutere relative a Chivu e a Inzaghi. Nel suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la scelta dell’ Inter di puntare su Cristian Chivu come successore di Simone Inzaghi. Sabatini ha espresso il suo convincimento che l’allenatore romeno possa diventare un grande tecnico per i nerazzurri, aggiungendo che Chivu potrebbe essere addirittura superiore a Inzaghi. Secondo Sabatini, Inzaghi ha ereditato una squadra ben strutturata da Antonio Conte, che aveva creato un’ Inter solida, supportata dalle ottime mosse di mercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, come gli acquisti a parametro zero, tra cui Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini insiste e spiega: «Chivu meglio di Inzaghi, ecco il motivo. Ho questa sensazione»

In questa notizia si parla di: sabatini - insiste

Elezioni regionali, Fico insiste sulle “liste” pulite” e rischia di sfilacciare il campo largo - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Sabatini non ha dubbi: 'Chivu è meglio di Simone Inzaghi' - Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale spiega perché l'attuale allenatore dell' Inter Cristian Chivu sia meglio di Simone Inzaghi, ... Come scrive it.blastingnews.com

Sabatini: “Credo che Chivu sia meglio di Inzaghi. E spiego perché” - Il giornalista a Pressing ha confrontato la passata gestione dell'Inter e quella attuale con Chivu in panchina ... Si legge su msn.com