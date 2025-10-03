Ryanair dirotta 26 voli da Bologna a Forlì Cgil Bologna | Scappano dallo sciopero non è la prima volta

La compagnia aerea Ryanair ha dirottato 26 voli previsti in atterraggio a Bologna sull’aeroporto di Forlì per evitare lo sciopero generale. Lo fa sapere il segretario generale della Cgil di Bologna Michele Bulgarelli. “Tutto per scappare dallo sciopero generale. Vergogna. Non è la prima volta. Troveremo il modo di reagire, non lasceremo nulla di impunito “, ha detto Bulgarelli in un passaggio del suo intervento dal palco Malpighi nel capoluogo emiliano, la mattina di oggi 3 ottobre. Come riporta ForlìToday, già venerdì 26 l’aeroporto Ridolfi di Forlì aveva gestito 12 voli della stessa compagnia aerea programmati su Bologna, con 2300 passeggeri coinvolti, durante uno sciopero indetto dai sindacati Cub Trasporti e Usb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

