Ryanair dirotta 26 voli da Bologna a Forlì Cgil Bologna | Scappano dallo sciopero non è la prima volta
La compagnia aerea Ryanair ha dirottato 26 voli previsti in atterraggio a Bologna sull’aeroporto di Forlì per evitare lo sciopero generale. Lo fa sapere il segretario generale della Cgil di Bologna Michele Bulgarelli. “Tutto per scappare dallo sciopero generale. Vergogna. Non è la prima volta. Troveremo il modo di reagire, non lasceremo nulla di impunito “, ha detto Bulgarelli in un passaggio del suo intervento dal palco Malpighi nel capoluogo emiliano, la mattina di oggi 3 ottobre. Come riporta ForlìToday, già venerdì 26 l’aeroporto Ridolfi di Forlì aveva gestito 12 voli della stessa compagnia aerea programmati su Bologna, con 2300 passeggeri coinvolti, durante uno sciopero indetto dai sindacati Cub Trasporti e Usb. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ryanair - dirotta
Sciopero nel settore aeroportuale: Ryanair dirotta i collegamenti da Bologna a Forlì
L'ATTIVITA' DEL RIDOLFI - Ryanair ha dirottato i voli da Bologna a Forlì a causato di uno sciopero nazionale indetto dai sindacati Cub Trasporti e Usb - facebook.com Vai su Facebook
Forlì, 26 voli di Ryanair “dirottati” da Bologna causa sciopero - L’arrivo di 26 voli Ryanair è stato spostato da Bologna a Forlì, a causa dello sciopero per la Palestina. corriereromagna.it scrive