Rutte continua allarmismo contro nemico inesistente russo | Missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra lo zar | Sono assurdità

Mentre a Bruxelles invoca al pericolo, Vladimir Putin interviene al Forum Valdai e smentisce ogni intenzione aggressiva, liquidando l’intero scenario come costruzione occidentale I nuovi missili russi “non possono essere fermati” e sarebbero in grado di colpire capitali europee come Roma, Lon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rutte continua allarmismo contro "nemico inesistente russo": "Missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra", lo zar: "Sono assurdità"

Il segretario generale della Nato, Rutte, al Tg1: "Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/02/putin-tutto-cambia- - facebook.com Vai su Facebook

Trump: "Non contento delle trattative, vedremo di chi sarà la colpa e quali decisioni prendere". Putin: "Mosca sta facendo di tutto per fermare la guerra" - La Russia sta discutendo con gli Stati Uniti la possibilità di una cooperazione nell'Artico e in Alaska. Riporta ilgiornale.it

Rutte, 'uniti contro la guerra, la palla passa a Putin' - "Ottima telefonata con Trump, Zelensky e i leader europei in vista dell'incontro del presidente Usa con Putin in Alaska. Si legge su ansa.it