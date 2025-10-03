Rutte avverte l’Italia | Missili russi su Roma

Lidentita.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i cosacchi a San Pietro, i missili russi su Roma: non è l’ennesima profezia millenarista ma l’avvertimento giunto da Mark Rutte, segretario generale della Nato. Che, intervistato al Tg1, mette in guarda tutti i Paesi dell’Europa e, soprattutto, dell’Alleanza Atlantica dai rischi di una guerra con Mosca. Nessuno, è il messaggio di fondo di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

