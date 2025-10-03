Russia Putin avverte l’Europa | La Nato è in guerra con noi e non ne fa mistero

Intanto, dalla Nato non giungono messaggi rincuoranti. Il segretario generale, Mark Rutte, ha sostenuto che ad oggi ogni parte dell'Europa sia in pericolo. "I più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono", ha dichiarato al Tg1

